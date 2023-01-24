Александр Лукашенко приказал уничтожать лидеров незаконных вооруженных формирований. Такое заявление президент Белоруссии сделал на совещании с руководителями силовых структур. По его мнению у тех, кто расшатывает ситуацию в стране, нет "обратной дороги".
"Те, кто при поддержке западных структур продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать по закону. Закон мы знаем. Они сделал ставку на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет. Все эти "калиновцы", "хоругви". С ними разговор будет один - на уничтожение", - заявил белорусский лидер.
По мнению Лукашенко, официальные власти дистанцируются от них. Но всем прекрасно известно, кто поддерживает такие военизированные формирования.
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