Социолог: Украина может потерять Закарпатье по донбасскому сценарию

Мобилизация на западной территории Украины, где проживает венгерское меньшинство, может привести страну к потере Закарпатья по донбасскому варианту. Об этом заявил российский социолог и публицист Филипп Грилль в интервью ФАН.

Эксперт считает мобилизацию этнических венгров в Закарпатской области местью Киева Венгрии за её антиукраинскую позицию в Европе.

По словам собеседника издания, киевский режим давно позорно относится к национальным меньшинствам. И венграм, и русским не дают права использовать свой язык и не уважают их историю, заметил он.

"Решать вопросы мирно Киев не умеет, а только давить и ссориться. Естественно, теперешняя точечная мобилизация среди венгерского меньшинства обострит конфликт и, кто знает, может привести и к потере венгерских районов Украиной по донбасскому сценарию", — заключил Грилль.