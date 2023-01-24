PestiSracok: в Закарпатье массово мобилизуют венгров в ВСУ из-за потерь в Соледаре — почти похищают

В Закарпатье массово мобилизуют этнических венгров в ряды украинской армии, сообщили аналитики. По их мнению, так ВСУ пытаются восполнить огромные потери боевиков на поле боя.

Только с Закарпатья киевский режим намерен призвать около десяти тысяч человек. Как подчеркнули авторы, те, кто сопротивляется, подвергаются "жестокому обращению" со стороны украинских властей.

"Просачивается всё больше и больше информации о том, что, возможно, по меньшей мере половина 128-й горной бригады "Мукачево", элитного подразделения украинской армии, погибла в крупнейшем сражении под Соледаром, — передаёт PestiSracok. — Почти в каждом населённом пункте Закарпатья уже несколько дней идёт принудительный призыв в армию".

По данным авторов, в минувшее воскресенье украинские спецслужбы "окружили рынок" в районе Берегово и насильно вывезли около 70 человек. Как подчеркнули аналитики, людям даже не дают повестки, а просто "похищают" с места работы и просто на улице.