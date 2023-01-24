Столтенберг: Киев должен получить танки, чтобы "вернуть свои территории"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, для чего Украине сейчас необходимо передать тяжёлое вооружение, в частности, танки.

Глава Альянса уверен, что только так Украина сможет противостоять новым наступлениям РФ. А оружие нужно Киеву не только для того, чтобы обороняться, но и для "победы и сохранения своего суверенитета".

"Россия готовит новые наступления… Поэтому мы должны поставлять более тяжелые и более современные системы, чтобы украинские силы смогли противостоять российским. Не только для того, чтобы выжить, но чтобы победить, вернуть территории, сохраниться как суверенное и независимое европейское государство", — сказал Столтенберг в Берлине, в ходе совместной пресс-конференции с главой минобороны Германии Борисом Писториусом.

Столтенберг добавил, что в ближайшем будущем странам ЕС наверняка удастся договориться по поводу передачи танков Киеву.