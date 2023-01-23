Пентагон сообщил о высоких потерях армии Украины

Высокопоставленный источник в Пентагоне заявил, что Вооружённые силы Украины теряют много солдат в боях с армией России.

При этом представитель оборонного ведомства США отказался озвучивать конкретные цифры.

"Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряжённые. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен", — сказал американский чиновник.

Он призвал западные страны продолжать помогать Украине поставками вооружения.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что спецоперация завершится, когда украинцы поймут, что их приносят в жертву.