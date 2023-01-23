Латвия присоединилась к инициативе Эстонии свести на минимум дипломатическое отношения с Россией. Решение приурочено к началу спецоперации на Украине.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказал о планах страны с 24 февраля снизить уровень дипломатических отношений с РФ. Данный шаг прибалтийская страна сделала вслед за Эстонией.
Ранее главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии призвали Берлин дать Киеву танки Leopard.
"Из-за продолжающейся агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом", — цитирует слова латвийского министра newizv.ru.
Из России до этого был выслан эстонский посол Маргуса Лайдре.
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