Арестович на примере ракетного удара по Днепру рассказал об эксплуатации национальной травмы

Алексей Арестович ответил на травлю, которая началась после его слов о разрушении жилого дома в Днепре.

Украинский военный аналитик объяснил, что его слова по поводу причин разрушения дома в Днепре были вырваны из контекста. По этой причине его высказывания были преподнесены как "антиукраинские".

Он укорил сограждан за то, что они провоцируют раскол в украинском обществе. Военный обозреватель назвал это "старой политической технологией", которой пользуются некоторые политики, "эксплуатирующие национальные травмы для политической выгоды".

"Выжить и построить процветающее государство, мы можем только вместе, а работа на разделение и раздувание ненависти к украинцам необходимо оставить в прошлом как в быту, так и в политике", — посоветовал Арестович.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал Арестовича человеком, который единственный говорил правду.