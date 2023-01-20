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Арестович на примере ракетного удара по Днепру рассказал об эксплуатации национальной травмы

Мир

Алексей Арестович ответил на травлю, которая началась после его слов о разрушении жилого дома в Днепре.

Арестович на примере ракетного удара по Днепру рассказал об эксплуатации национальной травмы

Украинский военный аналитик объяснил, что его слова по поводу причин разрушения дома в Днепре были вырваны из контекста. По этой причине его высказывания были преподнесены как "антиукраинские".

Он укорил сограждан за то, что они провоцируют раскол в украинском обществе. Военный обозреватель назвал это "старой политической технологией", которой пользуются некоторые политики, "эксплуатирующие национальные травмы для политической выгоды".

"Выжить и построить процветающее государство, мы можем только вместе, а работа на разделение и раздувание ненависти к украинцам необходимо оставить в прошлом как в быту, так и в политике", — посоветовал Арестович.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал Арестовича человеком, который единственный говорил правду.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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