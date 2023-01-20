Глава Евросовета Шарль Мишель признал сложность принятия антироссийских санкций. По его словам, на каждом следующем раунде переговоров между западными странами добиваться введения новых ограничений против России становится все труднее. Об этом пишет Bloomberg.
"Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая", — заявил Мишель в интервью изданию.
Тем не менее Мишель выразил уверенность, что Евросоюз продолжит рассматривать введение новых ограничительных мер, направленных против Москвы.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет антироссийских санкций. Какие меры в него войдут и сроки их введения пока не называются.
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