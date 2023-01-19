Россияне поддержали Уилла Смита, которого захейтили украинцы

За Уилла Смита, которого захейтили украинцы, заступились русские подписчики. Накануне актер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети пост, в котором использовал песню русскоязычного рэпера. Это взбесило украинских поклонников Смита и они забросали его гневными комментариями. Неожиданно на защиту актера встали русские подписчики.

"Народ, кажется, под этим постом в основном только русские комментарии. Россия - сила", - написал пользователь под ником hahahaee.

Россияне также напомнили своим оппонентам, что недавно пост с российской песней опубликовала в своем аккаунте Ким Кардашьян. Россияне поддержали Смита и заявили, что он публикует русскую речь, когда все остальные боятся это делать.