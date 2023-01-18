Марков о планах Запада: Россия проявила в 2022 году слабость, поэтому решено её дожимать

Политолог Сергей Марков рассказал, какие решения США приняли по поводу будущего России.

Марков отметил, что на Давосском форуме не обсуждают Россию, так как все решения по поводу РФ давно уже приняты.

Он считает, что Вашингтон твёрдо решил нанести военное поражение России на Украине и максимально истощить нашу страну.

"Никакого компромисса с Россией сейчас не будет, потому что Россия проявила в 2022 году огромную слабость и поэтому решено её дожимать", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический эксперт объяснил, что обсуждения возобновятся, если ситуация изменится.

Ранее Сергей Марков назвал затянувшеюся спецоперацию на Украине тупиком и мясорубкой.