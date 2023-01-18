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Лавров: Азербайджан сообщил о перевозке Арменией мин по Лачинскому коридору

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан передал информацию об использовании Арменией Лачинского коридора для транспортировки мин.

Лавров: Азербайджан сообщил о перевозке Арменией мин по Лачинскому коридору

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году министр заявил, что Лачинский коридор, согласно трёхсторонним договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года должен быть свободен для прохода грузов граждан и транспортных средств. Отдельно было оговорено, что никаких военных грузов по этому маршруту направляться не должно.

"Азербайджанцы предоставили данные о том, и наши военные их изучают, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору. Потом эти мины использовались, чтобы в нарушение договоренностей минировать территорию, которая рядом с азербайджанскими позициями", — сказал глава МИД России.

При этом Сергей Лавров уверен, что вопрос по Лачинскому коридору будет урегулирован в ближайшее время, сообщает ТАСС.

"Состоялись буквально вчера-позавчера встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха при участии командующего российским контингентом. Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет урегулирован", — сказал Лавров.

Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах и Армению, был закрыт для проезда 12 декабря из-за протестов граждан Азербайджана. В коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент, который армянские власти обвинили в бездействии. МИД России назвал критику в адрес миротворцев неприемлемой.

В начале января некоторые армянские СМИ сообщили, что Ереван якобы выдвинул ультиматум Москве с требованием открыть Лачинский коридор до 10-го числе текущего месяца.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян информацию об ультиматуме опроверг: "Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнёрами на языке ультиматумов. Всё, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли, и по большому счету добавить нечего".

Тем не менее, он повторил, что российские миротворцы должны обеспечить нормальную работу Лачинского коридора.

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым 17 января заявил о необходимости разблокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе.

"С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем Заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", — было сказано в сообщении МИД РФ о разговоре министров.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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