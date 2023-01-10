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Пашинян намекнул на возможность выхода Армении из ОДКБ

Мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник прокомментировал возможность выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Судя по его словам, такой развития событий в Ереване не исключают.

Пашинян намекнул на возможность выхода Армении из ОДКБ

"Что касается ОДКБ… Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация (в регионе), что ОДКБ намерена выйти из Армении?… Мы руководствуемся государственными интересами Армении и будем и впредь руководствоваться государственными интересами при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу", — цитирует РИА "Новости" премьер-министра Армении.

Трактовать его высказывание можно по-разному. Но стоит отметить, что Никол Пашинян не исключил варианта с выходом Армении из ОДКБ.

Сегодня же из Еревана пришла ещё одна новость, сообщил которую всё тот же Пашинян. Он заявил, что оборонное ведомство страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в этой стране учений организации. По крайней мере, в нынешнем году.

Пресс-секретарь объединённого штаба ОДКБ Владислав Щегрикович подтвердил получение этой информации. Он сообщил, что прорабатывается возможность учений на территории других государств.

На территории Армении планировалось провести совместное учение миротворческиз контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

В общем, можно констатировать, что в Ереване сочли возможным ещё раз продемонстрировать недовольство ОДКБ. Организация, полагают власти Армении, должна вмешаться в конфликт с Азербайджаном.

В комментарии секретариата ОДКБ в конце декабря отмечалось, что применение силы в конфликте между Арменией и Азербайджаном неприемлемо.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договорённости, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России", — было сказано в сообщении.

Напомним, в декабре премьер-министр Армении заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, которые касаются контроля над Лачинским коридором в Карабахе. Это заявление было сделано, несмотря на усилия российской стороны по разблокировке коридора, который связывает Нагорный Карабах и Армению.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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