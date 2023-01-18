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Daily Mail: в ВС Великобритании число новобранцев упало на 30% из-за помощи ВСУ

Мир

Западные союзники продолжают оказывать военную помощь Украине. Это привело к тому, что в Великобритании число зачисленных в армию новобранцев за год упало на 30%, пишет Daily Mail.

В публикации отмечается, что страна обеспокоена данной проблемой. Кроме того, растёт число военнослужащих, принявших решение об уходе из армии по окончанию контракта или по пенсионному возрасту (их количество выросло на 17% по сравнению с 2021 годом). 

Командующий сухопутными силами ВС Британии генерал Патрик Сандерс подчеркнул, что из-за передачи Киеву военных припасов, оборудования и вооружений боеготовность страны ослабла. Это спровоцировало кадровые проблемы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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