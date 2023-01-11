Военная помощь Запада Украине составила $48,5 млрд, что почти равно оборонному бюджету РФ

Западными странами и организациями Украине с начала СВО было передано более $150 млрд, треть из которых составила военная помощь, подсчитало агентство ТАСС.

Аналитики отмечают, что западная помощь уже втрое превысила украинский бюджет на 2022 год. Что касается иностранного финансирования ВСУ ($48,5 млрд), оно достигло 94,9% от оборонного бюджета России.

Лидерами по предоставлению помощи украинским боевикам стал Вашингтон ($24,2 млрд), Великобритания ($3,6 млрд) и Европейский союз ($3,28 млрд). Эксперты уточняют, что речь идёт не только о поставке боеприпасов и военной техники, но и о прямом финансировании армии Украины.

Ранее британские СМИ сообщили, что финны готовы платить внушительные деньги за собственную надпись на снаряде для ВСУ.