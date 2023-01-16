Президент России Владимир Путин заявил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что неприятие Киевом предложения рождественского перемирия является примером лицемерной политики Украины.
"Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", — процитировала Путина пресс-служба Кремля.
В четверг, 5 января Минобороны РФ ввело о 36-часовой режим прекращения огня: с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложенное Россией рождественское перемирие "прикрытием" и "передышкой" и отверг его.
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