Путин рассказал Эрдогану о нежелании Киева прекратить огонь в Рождество

Президент России Владимир Путин заявил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что неприятие Киевом предложения рождественского перемирия является примером лицемерной политики Украины.

"Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", — процитировала Путина пресс-служба Кремля.

В четверг, 5 января Минобороны РФ ввело о 36-часовой режим прекращения огня: с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложенное Россией рождественское перемирие "прикрытием" и "передышкой" и отверг его.