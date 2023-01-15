"Страна.ua": украинцы заключают фиктивные браки с многодетными матерями, чтобы выехать из страны

На Украине растёт спрос на услуги агентств, которые помогают украинцам заключать фиктивные браки с многодетными матерями или женщинами, имеющими инвалидность. Такие браки дают возможность военнообязанным мужчинами легально покинуть страну. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Широкое распространение схема получила в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое — пятеро малолетних детей", — рассказал журналистам не пожелавший назвать своё имя юрист.

За такого рода услугу агентства просят 2-3 тысячи долларов, в то время как сами женщины получают лишь небольшую часть этой суммы, в среднем 500-1000 долларов.

А доказать, что такой брак является фиктивным, не так просто, уточнил другой юрист, и всё благодаря осенним поправкам в украинские законы, которые дают возможность мужьям выезжать за рубеж без своих семей.