На Украине растёт спрос на услуги агентств, которые помогают украинцам заключать фиктивные браки с многодетными матерями или женщинами, имеющими инвалидность. Такие браки дают возможность военнообязанным мужчинами легально покинуть страну. Об этом сообщает "Страна.ua".
"Широкое распространение схема получила в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое — пятеро малолетних детей", — рассказал журналистам не пожелавший назвать своё имя юрист.
За такого рода услугу агентства просят 2-3 тысячи долларов, в то время как сами женщины получают лишь небольшую часть этой суммы, в среднем 500-1000 долларов.
А доказать, что такой брак является фиктивным, не так просто, уточнил другой юрист, и всё благодаря осенним поправкам в украинские законы, которые дают возможность мужьям выезжать за рубеж без своих семей.
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