Россия отразила несколько попыток коллективного Запада напасть на страну и "перекроить" её под себя, что только укрепило РФ, заявил турецкий аналитик Берджан Тутар.
По его словам, начало попыток интервенции лежит ещё с нападения французов. Потом последовала революция и Великая Отечественная и Холодная войны.
"За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее, — пояснил аналитик в статье для Sabah.
По его мнению, сейчас, когда США решили действовать против России руками Украинцев, ситуация развивается не по сценарию западных политиков и российская сторона вновь подрывает авторитет Вашингтона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киеве снова прогремели взрывы.