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Sabah: Россия становится всё сильнее после каждого нападения Запада

Мир

Россия отразила несколько попыток коллективного Запада напасть на страну и "перекроить" её под себя, что только укрепило РФ, заявил турецкий аналитик Берджан Тутар.

По его словам, начало попыток интервенции лежит ещё с нападения французов. Потом последовала революция и Великая Отечественная и Холодная войны.

"За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее, — пояснил аналитик в статье для Sabah.

По его мнению, сейчас, когда США решили действовать против России руками Украинцев, ситуация развивается не по сценарию западных политиков и российская сторона вновь подрывает авторитет Вашингтона.

 

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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