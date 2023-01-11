Марков: массовое бегство из Незалежной — это сейчас единственный выход для жителей Украины

Политолог Сергей Марков прокомментировал сообщение о ликвидации Службой безопасности Украины (СБУ) в трёх регионах нелегальных каналов, через которые украинцы массово бежали из своей страны.

Эксперт пояснил, что речь идёт о массовом бегстве украинских мужчин от всеобщей мобилизации на фронт. Он напомнил, что сейчас в городах Незалежной на уклонистов организуются массовые облавы, целью которых является насильственная отправка тысяч мужчин в ВСУ.

"Вашингтон потребовал от Зеленского собрать три корпуса по 75 тысяч человек. Чтобы они убили как можно больше солдат армии России и умерли сами. Восстание не возможно на Украине из-за жестокой диктатуры. Поэтому у жителей Украины один выход это бежать из Украины. И они бегут. Но СБУ их ловит", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее Марков высказался по поводу взятия Соледара, назвав переход города под контроль ВС РФ переломом в линии обороны. Политолог призвал российские войска взять всю линию обороны, включающую Соледар, Бахмут и Северск, после чего укрепляться на новой линии Краматорск — Константиновка — Славянск.