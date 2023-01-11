Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Найдено тело одного из пропавших британцев в Соледаре
Медведев о визите главы Польши на Украину: Львов снова будет носить имя Лемберг
Освобождение ВС РФ Соледара приведёт к эффекту домино в Донбассе
Зеленский не поддержал просьбу Залужного об отводе ВСУ из Артёмовска
Зеленский сообщил, что не видит угрозы для Украины со стороны Белоруссии
Россия помогла иностранным самолётам во время глобального сбоя системы оповещения в США
Соледар полностью зачищен от врага, уничтожены 500 боевиков ВСУ
Читатели WSJ заявили, что взятие ВС РФ Соледара будет началом конца Украины
Блокированное подразделение бойцов ВСУ в Соледаре спрыгнуло с пятого этажа

Марков: массовое бегство из Незалежной — это сейчас единственный выход для жителей Украины

Мир

Политолог Сергей Марков прокомментировал сообщение о ликвидации Службой безопасности Украины (СБУ) в трёх регионах нелегальных каналов, через которые украинцы массово бежали из своей страны.

Марков: массовое бегство из Незалежной — это сейчас единственный выход для жителей Украины

Эксперт пояснил, что речь идёт о массовом бегстве украинских мужчин от всеобщей мобилизации на фронт. Он напомнил, что сейчас в городах Незалежной на уклонистов организуются массовые облавы, целью которых является насильственная отправка тысяч мужчин в ВСУ.

"Вашингтон потребовал от Зеленского собрать три корпуса по 75 тысяч человек. Чтобы они убили как можно больше солдат армии России и умерли сами. Восстание не возможно на Украине из-за жестокой диктатуры. Поэтому у жителей Украины один выход это бежать из Украины. И они бегут. Но СБУ их ловит", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее Марков высказался по поводу взятия Соледара, назвав переход города под контроль ВС РФ переломом в линии обороны. Политолог призвал российские войска взять всю линию обороны, включающую Соледар, Бахмут и Северск, после чего укрепляться на новой линии Краматорск — Константиновка — Славянск.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
НАТО по-прежнему ищет в России "Гроб Господень" Сергей Лебедев Cудьба Косово ещё долгое время будет предметом споров Михаил Плисюк Знак зодиака 11 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Шурыгин объяснил, что означает назначение Герасимова
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
Последние материалы
Найдено тело одного из пропавших британцев в Соледаре
Медведев о визите главы Польши на Украину: Львов снова будет носить имя Лемберг
Освобождение ВС РФ Соледара приведёт к эффекту домино в Донбассе
Марков: массовое бегство из Незалежной — это сейчас единственный выход для жителей Украины
Зеленский не поддержал просьбу Залужного об отводе ВСУ из Артёмовска
О страхе быть похороненными заживо
Зеленский сообщил, что не видит угрозы для Украины со стороны Белоруссии
Россия помогла иностранным самолётам во время глобального сбоя системы оповещения в США
Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста
Соледар полностью зачищен от врага, уничтожены 500 боевиков ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников