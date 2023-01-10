Политолог Марков уличил Байдена во лжи: он не мог работать в Секретной службе

Директор Института политических исследований Сергей Марков назвал президента США Джо Байдена "умственно неполноценным" после его слов о том, что он работал в американской Секретной службе в Польше и на Украине.

"Байден не вполне четко понимает, о чем он говорит. Офицером секретной службы он быть не мог, поскольку он очень рано стал сенатором", — сказал политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, Байден мог посещать Польшу и Украину, будучи сенатором или вице-президентом.

"Он не вполне дает себе отчет, о чем он говорит", — добавил Марков.

Ранее телеканал Fox News предположил, что американский лидер перепутал "Армию спасения" с Секретной службой.

По данным издания Federalist, здоровье Байдена становится угрозой для национальной безопасности США.