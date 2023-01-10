Директор Института политических исследований Сергей Марков назвал президента США Джо Байдена "умственно неполноценным" после его слов о том, что он работал в американской Секретной службе в Польше и на Украине.
"Байден не вполне четко понимает, о чем он говорит. Офицером секретной службы он быть не мог, поскольку он очень рано стал сенатором", — сказал политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, Байден мог посещать Польшу и Украину, будучи сенатором или вице-президентом.
"Он не вполне дает себе отчет, о чем он говорит", — добавил Марков.
Ранее телеканал Fox News предположил, что американский лидер перепутал "Армию спасения" с Секретной службой.
По данным издания Federalist, здоровье Байдена становится угрозой для национальной безопасности США.
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