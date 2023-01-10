Fox News: Байден утверждает, что работал в секретной службе на Украине и в Польше

Лидер США Джо Байден во время воскресного визита в Эль-Пасо заявил, что ему приходилось работать в секретной службе на территории Польши и Украины, передаёт Fox News.

Американские журналисты подчеркнули: президент совершил очередную ошибку, назвав себя бывшим агентом США в двух иностранных государствах. По их мнению, Байден подразумевал свою деятельность в Армии спасения, говоря о секретной службе.

"Я провёл некоторое время в секретной службе в Польше и на Украине", — приводит телеканал комментарий американского лидера.

Ранее в редакции издания Federalist сообщили, что здоровье Байдена становится угрозой для национальной безопасности Соединённых Штатов. Как отмечается в материале, многие люди воспринимают президента страны в качестве "машины для производства ляпов".