Посол РФ Кузнецов: призыв финского депутата к убийствам солдат ВС РФ вызывает отвращение

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов высказался по поводу заявления председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо, который одобрил убийство российских солдат.

Кузнецов признался, что такие слова не могут вызвать ничего, кроме отвращения.

"Призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения. Любые боевые действия - это прежде всего трагедия и гибель людей, а не "карнавал". Как россияне, так и финны весьма хорошо это знают. Как гласит финская народная мудрость, "ненависть - хороший батрак, но плохой хозяин". Тем более когда ненависть используют в корыстных целях, чтобы поднять свою популярность", - сказал Кузнецов, слова которого опубликовала российская дипмиссия.

Ранее украинской стороной был запущен сбор пожертвований, в рамках которого любой желающий может попросить нанести на снаряды ВСУ какую угодно надпись. Одну из надписей на снаряде заказал и Юсси Халла-ахо. Депутат попросил написать "За свободу Финляндии" и рассказал об этом в своих соцсетях, назвав "правильным и необходимым всё то, что способствует убийству российских солдат".