Жилин заявил, что Запад добивается колоссальных потерь с обеих сторон украинского конфликта

Без разрешения НАТО Польше не дадут ввести войска на территорию Украины, так как всё происходящее является глобальным процессом, который находится под контролем Запада. Об этом заявил корреспонденту Pravda.Ru военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин.

"Если кто-то думает, что это хаос, нет. Просто для понимания. Как управляется военный конфликт третьей стороной? Украина поджимает — ей прекращают поставки или до минимума снижают. Россия начинает поджимать — Украине увеличивают поставки. То есть третья сторона заинтересована в том, чтобы линия соприкосновения особо никуда не двигалась, а представляла собой самоутилизацию участников конфликта. Потери колоссальные с обеих сторон. Вот это задача", — высказал своё мнение Жилин.

Помимо этого, Запад делает всё возможное, чтобы уничтожить экономику и России, и Украины, отмечает полковник.

Если США поставят для нужд ВСУ вооружение всей номенклатуры, которые имеют НАТО и США, то спецоперация для ВС РФ превратится в очень тяжёлую, считает Жилин. Западное вооружение весьма эффективно, и нет разницы, какое количество живой силы будет стоять против него.

"Будут уничтожены все. Вот в чем смысл. Вот в чем ужас. Они достигли, к сожалению, для нас такой точности обычных вооружений, которая превосходит ядерное оружие. И они ещё это не применяли. Они поставили 20 HIMARS несчастных и остановили весь фронт, все наше наступление. Это только 20 HIMARS", — рассуждает обозреватель.

Однако Запад не пойдёт на такой шаг, так как он не заинтересован в быстрой победе ни России, ни Украины, поскольку потери несут только прямые участники конфликта.

"Смотрите, какая свежая кровь влилась в их военно-промышленный комплекс. Это же фантастика. Мало того, что для Украины столько делают, финансирование сумасшедшее открыто ВПК, а военный бюджет вообще сумасшедший на следующий год, он же под триллион долларов фактически. Все страны выстроились в очередь за американским оружием, потому что они его разрекламировали в реальной войне", — заключил Жилин.

Генштаб ВСУ ожидает ввода войск Польши на территорию Западной Украины.