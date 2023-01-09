NDP: ВСУ ждут захода войск ВС Польши на территорию Украины весной 2023 года

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал о планируемом масштабном наступлении ВСУ весной. Данная новость не вызвала большого резонанса. Журналист издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Кремер считает, что это было громким заявлением, цели которого — повышение боевого духа солдат и создание положительного образа властей у населения.

Буданов пообещал, что ожесточённые бои ожидаются от Донбасса до Крыма. Однако армия Украины сейчас не в состоянии вести наступления из-за тяжёлой ситуации в районе Бахмута (Артёмовска) и Кременной. В связи с этим заявление Буданова вызвало недоверие. Однако Генштаб ВСУ рассчитывает на заход весной польских войск, которые должны занять ключевые позиции в Западной Украине. После этого можно будет выделить силы для наступлений.

Кремер отметила проведение в Польше тайной мобилизации. Войска перейдут в активную фазу подготовки 23-27 марта. Учения продляться 33 дня.