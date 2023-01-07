Скотт Риттер: Украина проиграет быстрее, чем ей поставят обещанное оружие

Россия будет готова к сражению до того, как из обещанного Киеву Западом вооружения хоть что-то перейдёт от фазы презентации к внедрению на Украине. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу.

По его словам, время играет сейчас на стороне России. Пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанной военной техники, он уже начнёт терпеть поражение, добавил эксперт.

Разведчик отметил, что РФ не нужно ждать, к несчастью для Украины и остальных западных стран.

Аналитик указал также на сложный процесс передачи вооружённым силам Украины (ВСУ) техники НАТО, которая легко может стать мишенью для российских военных при транспортировке.