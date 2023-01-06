Немецкие журналисты объяснили, что изменило позицию Запада в конфликте на Украине. Авторы статьи издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) считают, что поворотным моментом стало усиление поставок западными странами танков Киеву.
Германия и США последовали примеру Франции после того, как она поставила разведывательные танки, отметили авторы публикации.
По их мнению, "поворотный момент" в позиции Запада в российско-украинском конфликте знаменует последний натиск Франции и США в вопросе поставок Украине танков.
Таким моментом является увеличение Западом поставок Киеву тяжёлого вооружения в виде в том числе танков "с большей боевой мощью", заключает газета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.