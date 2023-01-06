Рогов: Рождественского перемирия с сатанистами не может быть по определению

И Вашингтон, и Брюссель долгое время уговаривали российские власти прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, напомнил представитель администрации Запорожской области РФ, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Но стоило Владимиру Путину объявить о прекращении огня, США, ЕС, Британия и Украина обвинили Россию в слабости и трусости, добавил он.

"Если серьёзно, то рождественского перемирия с сатанистами не может быть по определению", — заявил Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Киев отверг предложение Кремля о перемирии. Значит цели спецоперации придется выполнять до конца, а не останавливаться "на полуслове и полушаге", прокомментировал решение властей Украины российский военкор.