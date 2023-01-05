Запад делает всё возможное, чтобы украинский конфликт не закончился мирно, при том, что Россия неоднократно демонстрировала свою готовность к переговорам с Киевом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Путин в разговоре с Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Украину вооружением и предоставляющего ей целеуказания. Также он подтвердил открытость РФ по диалогу по Украине", — говорится на официальном сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Россия готова сесть за стол переговоров, если киевские власти выполнят ранее обнародованные Москвой требования с "учётом новых территориальных реалий".
Ранее Эрдоган предложил Путину завершить боевые действия на Украине в одностороннем порядке, считая, что это станет достойной поддержкой призывов к переговорам.
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