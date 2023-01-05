Норвегия отправила ВСУ 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Страны Запада продолжают оказывает военную помощь Украине. Стало известно, что Норвегия передала Киеву 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, в частности самоходные гаубицы M109. Об этом проинформировало Министерство обороны страны.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил", — сказал глава ведомства Бьорн Арилд Грам.

Он подчеркнул, что Норвегия будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году. Напоминаем, ранее данный союзник выделил Киеву почти 200 млн долларов на закупку газа в отопительный сезон.