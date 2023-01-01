Лаад: поставкой вооружений ВСУ США могут финансировать "теракты против" себя

США продолжают оказывать военную помощь Украине. Такие действия могут привести к финансированию терактов против своей страны, поскольку поставляемое ВСУ вооружение могут переправлять преступным организациям. Об этом заявил обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.

Он отметил, что Америка профинансировала Украину на сумму $111 млрд. Эксперт подчеркнул, что оружие, получаемое ВСУ, может отправляться на чёрный рынок и попадать к террористам. Благодаря открытым границам для мигрантов США вооружения могут быть использованы против американцев.

"Другими словами, вы можете финансировать теракты против себя", — сказал обозреватель.