США продолжают оказывать военную помощь Украине. Такие действия могут привести к финансированию терактов против своей страны, поскольку поставляемое ВСУ вооружение могут переправлять преступным организациям. Об этом заявил обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.
Он отметил, что Америка профинансировала Украину на сумму $111 млрд. Эксперт подчеркнул, что оружие, получаемое ВСУ, может отправляться на чёрный рынок и попадать к террористам. Благодаря открытым границам для мигрантов США вооружения могут быть использованы против американцев.
"Другими словами, вы можете финансировать теракты против себя", — сказал обозреватель.
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