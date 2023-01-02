За последние несколько лет более 20 тысяч солдат Вооруженных сил Украины закончили переподготовку в западных странах, заявил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.
Он уточнил, что украинских боевиков в том числе готовят Польша, Чехия, Словакия, а также американские инструкторы на военных базах в Германии.
"Кроме того, идет подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках технической помощи", — добавил Громов.
Только за последний год, по словам генерала, обучение прошли "около 10 тысяч в 17 странах".
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