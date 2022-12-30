TAC: Зеленский заручился поддержкой ещё одного американского "опекуна"

Украинский лидер Владимир Зеленский заключил соглашение с Международной инвестиционной компанией BlackRock, базирующейся в Нью-Йорке, которая будет заниматься привлечением финансов для восстановления Украины. Однако обязанность платить за это ляжет на плечи рядовых американцев. Об этом написал журналист Брэдли Девлин в материале для издания The American Conservative.

Автор признался, что его такой расклад "бесит", учитывая то, что самой Украине платить в данном случае нечем.

"Все это бесит. С уверенностью можно сказать, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке, а вооружённый конфликт — это дорогое мероприятие. Конечно же Вашингтон, но на деньгами американских налогоплательщиков", — пояснил журналист.

До этого Зеленским и руководством компании BlackRock уже был подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий консультирование Минэкономики Украины американскими специалистами относительно восстановления страны.