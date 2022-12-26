TAC: американский аналитик назвал Зеленского манипулятором

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается манипулировать Вашингтоном. Такое мнение высказал аналитик американского издания The American Conservative (TAC) Род Дреер.

Автор материала обратил внимание на то, как Зеленский убеждал президента США Джо Байдена в том, что РФ собирается напасть на других союзников Вашингтона. По мнению обозревателя, таким образом Зеленский выступает в роли откровенного манипулятора.

"Но это просто неправильно, это манипуляции. Ведь интересы президента Зеленского и его страны не совпадают с интересами Америки", — написал Дреер.

Аналитик напомнил, что аналогичным образом в своё время действовал экс-лидер США Джорж Буш для оправдания военных действий в Ираке.