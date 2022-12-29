RaHDit опубликовала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве

Российские хакеры из группировки RaHDit опубликовали список из ста человек, которые воюют на Украине против России. Среди них кадровые военные НАТО и консультанты киберцентов в Прибалтике.

Один из участников группы в беседе с РИА Новости на условиях анонимности отметил, именно специалисты Североатлантического альянса стоят за кибератаками на многие российские сайты.

Часть западных хакеров придумывают видеоролики и фотографии, направленные против действий российской армии на Украине. Вторая часть занимается DDoS-атаками.

Полная информация опубликована на сайте проекта "Немезида" в разделе "Иностранные пособники и наёмники", сообщил хакер.