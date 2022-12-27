Глава МИД РФ Лавров: в США заговорили о физическом устранении Владимира Путина

Власти России не станут игнорировать угрозы из-за океана "физически устранить" Владимира Путина, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Американские СМИ утверждают, что специалисты Пентагона предложили ударить по Кремлю ядерным оружием.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", — отметил Лавров в интервью агентству ТАСС.

Он напомнил авторам подобных инициатив, что их риторика находится за границей допустимого, как и требование Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

Ранее стало известно, что польские власти перебросили все истребители МиГ-29 ВВС страны к границе Калининградской области.