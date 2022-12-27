Власти России не станут игнорировать угрозы из-за океана "физически устранить" Владимира Путина, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
Американские СМИ утверждают, что специалисты Пентагона предложили ударить по Кремлю ядерным оружием.
"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", — отметил Лавров в интервью агентству ТАСС.
Он напомнил авторам подобных инициатив, что их риторика находится за границей допустимого, как и требование Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.
Ранее стало известно, что польские власти перебросили все истребители МиГ-29 ВВС страны к границе Калининградской области.
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