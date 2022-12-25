ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области

Командование военно-воздушных сил Польши решило перебросить все истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении, к границе Калининградской области.

На авиабазе Мальборк в 60 км от российской границы сейчас находятся 22 польских боевых самолёта, произведённых в СССР. Они были перебазированы из постоянного места дислокации, с аэродрома под Варшавой, сообщает издание "Военное обозрение".

Оборонное ведомство Польши решение никак не комментирует, но авторы материала предположили, что вблизи столицы решили освободить место для американских и южнокорейских истребителей, на которые вскоре перевооружат ВВС страны.

Ранее военный эксперт из США заверил, что обещанные Украине Вашингтоном ЗРК Patriot будут уничтожены сразу, как прибудут в зону специальной военной операции.