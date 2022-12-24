В рождественском вертепе подо Львовом рядом с фигуркой Христа поставили Джо Байдена и Степана Бандеру*.
Историко-культурный заповедник "Нагуевичи" в Львовской области опубликовали фотографию рождественского вертепа. В этом году они решили добавить к фигуркам библейских героев двух людей, которые вряд ли присутствовали в момент Рождества Христова — Бандеру* и Байдена.
"Среди традиционных библейских персонажей в ней можно увидеть и фигуры трех гуцулов, президента США Джо Байдена и Степана Бандеры", — говорится в сообщении на сайте облсовета.
На сайте облсовета появилось объяснение. По словам организаторов, это "уникальность" украинских вертепов.
"Каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который собственно их и отличает", — написано в объяснении.
* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
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