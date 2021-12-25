Бастрыкин провёл беседу с Мирей Матье по телефону

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону со знаменитой французской исполнительницей Мирей Матье о важности духовности в творчестве музыкантов и обычных людей. Об этом пишет РИА Новости.

"В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для телефонного звонка французской певице стало желание Бастрыкина поздравить её с католическим Рождеством. Мирей Матье была приятно удивлена таким поздравлением, о чём она сообщила Бастрыкину. Она выразила благодарность главе СК РФ за внимание к вопросам духовности, и в ответ поздравила всех работающих в его ведомстве и Бастрыкина лично с приближающимся Новым годом.

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