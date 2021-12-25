EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Тюмени у самолёта вспыхнул двигатель во время взлёта
Россиян предупредили о мошенниках, "помогающих" с перерасчётом пенсий
Мурашко напомнил о необходимости диагностики коронавируса в детских коллективах
Мурашко: в России зафиксировали "незавозные" случаи заболевания "омикроном"
Арина Шарапова назвала Леру Кудрявцеву "глупой девочкой"
На прямой линии с Бегловым заявят о "миллионе вопросов" от горожан
Фигуристку Муравьёву лишили второго места на чемпионате России
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
В Китае назвали четыре сибирских деликатеса с уникальными свойствами

Бастрыкин провёл беседу с Мирей Матье по телефону

Культура

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону со знаменитой французской исполнительницей Мирей Матье о важности духовности в творчестве музыкантов и обычных людей. Об этом пишет РИА Новости.

Бастрыкин провёл беседу с Мирей Матье по телефону

"В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для телефонного звонка французской певице стало желание Бастрыкина поздравить её с католическим Рождеством. Мирей Матье была приятно удивлена таким поздравлением, о чём она сообщила Бастрыкину. Она выразила благодарность главе СК РФ за внимание к вопросам духовности, и в ответ поздравила всех работающих в его ведомстве и Бастрыкина лично с приближающимся Новым годом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

День рождения отмечает легендарная французская певица Мирей Матье.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Сергей Каргашин
Последние материалы
На Украине уверены, что Третьей мировой войны не случится
Бастрыкин провёл беседу с Мирей Матье по телефону
Песков: Владимиру Путину всё равно придётся работать в праздничную неделю
Запад вынуждает Россию и Китай дружить ещё крепче
В Тюмени у самолёта вспыхнул двигатель во время взлёта
Россиян предупредили о мошенниках, "помогающих" с перерасчётом пенсий
Мурашко напомнил о необходимости диагностики коронавируса в детских коллективах
Мурашко: в России зафиксировали "незавозные" случаи заболевания "омикроном"
Арина Шарапова назвала Леру Кудрявцеву "глупой девочкой"
На прямой линии с Бегловым заявят о "миллионе вопросов" от горожан
Популярное
Мир. Новости мира
В ООН отреагировали на требование МИД РФ начать арбитражный трибунал против США

Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Вашингтон не должен мешать работать аккредитованным дипломатам.

В ООН отреагировали на требование МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует
Общество
Невзоров объяснил, для чего на пресс-конференции стулья привинтили к полу
Усам Оздемиров Запад вынуждает Россию и Китай дружить ещё крепче Усам Оздемиров Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский
Общество
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Шоу-бизнес
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников