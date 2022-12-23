С экономической точки зрения визит президента России Владимира Путина в Минск понятен: необходимо согласовать стоимость энергоносителей на следующий год. Однако присутствие на переговорах главы Минобороны является новым явлением. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил, что в этом году Белоруссии уже несколько раз угрожали вторжением и госпереворотом со стороны Польши и Украины.
"В этой ситуации Россия предпринимает все меры для того, чтобы оказать союзнику военную помощь. Мы показываем, что Белоруссию не собираемся отдавать НАТО, как бы в альянсе этого ни хотели, как бы к этому ни стремились", — заявил Кнутов в беседе с "Царьградом".
Киев обвиняет Москву и Минск в якобы подготовке наступления на Украину с белорусской территории, однако США контролируют ситуацию при помощи своих спутников и знают, что таких планов нет, отметил эксперт.
"Для обороны этих войск как раз хватит в том случае, если всё-таки будут какие-то провокации, попытки свергнуть правительство Лукашенко путём госпереворота, иностранного вторжения. А в том, что Запад на это может пойти, сейчас уже нет никаких сомнений", — заключил Кнутов.
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