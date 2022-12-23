WSJ: Россия и часть НАТО начали "гонку за перевооружение" на фоне СВО на Украине

Европейские страны НАТО столкнулись с нехваткой мощностей на фоне "невиданного со времён Второй мировой войны" украинского конфликта. Этот факт ставит под сомнение обороноспособность военно-политического блока. Об этом заявили аналитики издания The Wall Street Journal (WSJ).

"Война на истощение между Россией и Украиной теперь превращается в гонку за перевооружением между Москвой и европейскими членами НАТО", — отметили эксперты.

Специалист по международной безопасности Нико Ланге убеждён, что ни одна страна Североатлантического альянса, кроме США, не имеет необходимого запаса боеприпасов для ведения масштабной артиллерийской войны.