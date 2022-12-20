Аналитик: Украина может полностью исчезнуть, Россию это устраивает

Политический аналитик Юрий Баранчик в беседе с Pravda.Ru заявил, что сейчас в конфликте между Москвой и Киевом происходит период принятия решений.

"Украина может полностью исчезнуть. Нас этот вариант абсолютно устраивает. Останутся несколько областей, которые войдут в состав Польши. Что-то может стать частью Румынии", — отметил специалист.

По его словам, Украина является недееспособным государством и "регионом 404". Как заявил эксперт, единственная идеология этой страны — борьба с Россией.

"Нужно устанавливать свои порядки, включать регион в свой экономический механизм, потому что эти украинские территории очень богатые. Белоруссия может подключиться к нам. Надо увеличивать нашу страну до союза славянских государств", — заключил собеседник издания.

Ранее обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил сказал, что Запад больше не может скрывать тяжёлое положение ВСУ. По данным журналиста, Киев не побеждает Москву в конфликте.