Политический аналитик Юрий Баранчик в беседе с Pravda.Ru заявил, что сейчас в конфликте между Москвой и Киевом происходит период принятия решений.
"Украина может полностью исчезнуть. Нас этот вариант абсолютно устраивает. Останутся несколько областей, которые войдут в состав Польши. Что-то может стать частью Румынии", — отметил специалист.
По его словам, Украина является недееспособным государством и "регионом 404". Как заявил эксперт, единственная идеология этой страны — борьба с Россией.
"Нужно устанавливать свои порядки, включать регион в свой экономический механизм, потому что эти украинские территории очень богатые. Белоруссия может подключиться к нам. Надо увеличивать нашу страну до союза славянских государств", — заключил собеседник издания.
Ранее обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил сказал, что Запад больше не может скрывать тяжёлое положение ВСУ. По данным журналиста, Киев не побеждает Москву в конфликте.
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