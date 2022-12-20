Air Force Times: ВВС США остановили полёты 20 самолётов B-2 после аварии

Издание Air Force Times сообщает, что ВВС США остановили полёты 20 самолётов B-2 после аварии.

По данным издания, ВВС США приостановили полёты всех своих бомбардировщиков B-2 Spirit. Технические службы выявляют "потенциальные дефекты безопасности" в стелс-бомбардировщиках.

Ранее B-2 Spirit совершил аварийную посадку на базе Уайтмен в штате Миссури. Бомбардировщик-невидимка загорелся сразу после приземления.