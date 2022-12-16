Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МК: главком ВСУ Залужный намекнул на уход из войск Украины
В Житомире не работают котельные и электротранспорт
Оборонные заводы Урала перешли на шестидневную рабочую неделю
Главком ВСУ Залужный: ВС РФ выпустили 76 ракет, 60 сбиты ПВО Украины
Милые кролики могут быть переносчиками опасных заболеваний
Власти США заявили о праве Украины проводить военные операции в Крыму
Салливан: ещё не время для мирных переговоров по Украине
Посольство США в России устроило встречу с "друзьями Америки"
Психолог объяснил, как дожить до нового года: отдых отдельно, работа отдельно

Царёв о ЧС на Украине: на ходе СВО не скажется, но на Западе задумаются

Мир

Политик Олег Царёв в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал объявление чрезвычайной ситуации на территории Украины, о котором сообщило "Укрэнерго"после ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Царёв о ЧС на Украине: на ходе СВО не скажется, но на Западе задумаются

Царёв сравнил Украину в её нынешнем состоянии с больным в реанимации, который существует исключительно благодаря тому, что подключен к системе искусственного обеспечения.

"Сейчас Украина это как реанимационный больной, который существует исключительно из-за того, что он подключен к системе. Так и в Украине: идет вооружение, поставляются деньги, гуманитарная помочь, оружие, теплое белье для бойцов, трансформаторы с Азербайджана и США. Поэтому разрушая инфраструктуру, мы, Россия, удорожает содержание Украины. Если вначале СВО Зеленский говорил о том, что одного миллиарда в месяц ему будет достаточно для того, чтобы поддерживать Украину, и Украина воевала с Россией, то теперь он говорит, что восемь. В условиях кризиса это заставит задуматься западные страны, стоит ли им поддерживать Украину или идти на условия Россия — гарантировать России безопасность и выполнять другие требования", — сказал Царёв.

Политик уверен, что такова основная цельударов ВС РФ по энергообъектам Украины, потому что напрямую на действиях вооруженных сил обстрелы энергосистемы Украины не скажутся. Эксперт убеждён, что всё необходимое Украине можно перевезти тепловозами — и топливо, и электрогенераторы для воинских частей.

Поэтому удары ВС РФ не окажут прямого влияния на действия ВСУ, в отличие от желания Запада поддерживать Киев.

"И, возможно, теперь вместо того, чтобы купить какие-нибудь мины или беспилотники, режиму Зеленского придется покупать трансформаторы", — заключил Царёв.

Ранее 16 декабря "Укрэнерго" после ударов по энергообъектам страны объявило о чрезвычайной ситуации. В компании пояснили, что на Украине наступил режим системной аварии (блэкаут) ввиду того, что потребление объединенной энергосистемы Украины упало более чем на 50%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Главком ВСУ Залужный заявил о новом наступлении войск ВС РФ на Киев в 2023 году
NDP: Качиньский представил план возврата с Украины исторических земель Польши
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Врач Воробьёв: человек может сгореть за день из-за осложнений свиного гриппа
Последние материалы
Оборонные заводы Урала перешли на шестидневную рабочую неделю
Главком ВСУ Залужный: ВС РФ выпустили 76 ракет, 60 сбиты ПВО Украины
Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс
Милые кролики могут быть переносчиками опасных заболеваний
Власти США заявили о праве Украины проводить военные операции в Крыму
Салливан: ещё не время для мирных переговоров по Украине
Посольство США в России устроило встречу с "друзьями Америки"
Психолог объяснил, как дожить до нового года: отдых отдельно, работа отдельно
Эксперт: "Если мы испытываем негативные эмоции, то лишаемся энергии"
Для воспитания патриотизма молодёжи России необходимо много работать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников