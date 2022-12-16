Царёв о ЧС на Украине: на ходе СВО не скажется, но на Западе задумаются

Политик Олег Царёв в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал объявление чрезвычайной ситуации на территории Украины, о котором сообщило "Укрэнерго"после ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Царёв сравнил Украину в её нынешнем состоянии с больным в реанимации, который существует исключительно благодаря тому, что подключен к системе искусственного обеспечения.

"Сейчас Украина это как реанимационный больной, который существует исключительно из-за того, что он подключен к системе. Так и в Украине: идет вооружение, поставляются деньги, гуманитарная помочь, оружие, теплое белье для бойцов, трансформаторы с Азербайджана и США. Поэтому разрушая инфраструктуру, мы, Россия, удорожает содержание Украины. Если вначале СВО Зеленский говорил о том, что одного миллиарда в месяц ему будет достаточно для того, чтобы поддерживать Украину, и Украина воевала с Россией, то теперь он говорит, что восемь. В условиях кризиса это заставит задуматься западные страны, стоит ли им поддерживать Украину или идти на условия Россия — гарантировать России безопасность и выполнять другие требования", — сказал Царёв.

Политик уверен, что такова основная цельударов ВС РФ по энергообъектам Украины, потому что напрямую на действиях вооруженных сил обстрелы энергосистемы Украины не скажутся. Эксперт убеждён, что всё необходимое Украине можно перевезти тепловозами — и топливо, и электрогенераторы для воинских частей.

Поэтому удары ВС РФ не окажут прямого влияния на действия ВСУ, в отличие от желания Запада поддерживать Киев.

"И, возможно, теперь вместо того, чтобы купить какие-нибудь мины или беспилотники, режиму Зеленского придется покупать трансформаторы", — заключил Царёв.

Ранее 16 декабря "Укрэнерго" после ударов по энергообъектам страны объявило о чрезвычайной ситуации. В компании пояснили, что на Украине наступил режим системной аварии (блэкаут) ввиду того, что потребление объединенной энергосистемы Украины упало более чем на 50%.