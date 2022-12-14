Российско-украинский конфликт необходимо завершить, приложив серьёзные усилия для достижения мирного урегулирования. На это указывает здравый смысл. Такое мнение высказала экс-сотрудница разведки США Ребека Коффлер.
Она заявила в интервью телеканалу Fox News, что президент США Джо Байден должен прекратить разжигание конфликта на Украине, в котором "невозможно победить".
По словам бывшей разведчицы, американский лидер далёк от реальности в этом вопросе.
"Призывы Байдена к смещению Путина показали, насколько далеки вашингтонские политики от реальности. Размышлять о смене режима в стране — обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент пользуется поддержкой 75% граждан, — это самообман", — высказалась Коффлер.
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