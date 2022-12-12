NBC: США намерены направить больше своих военных на Украину

США планируют послать на Украину больше своих военных, в задачи которых будет входить более строгий контроль за оружием, которое поставляется Киеву, а также содействие в управлении "критически значимыми системами".

О планах Вашингтона рассказали трое американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными. Их слова привёл телеканал NBC.

На данный момент, по сведениям чиновников, американская военная группировка на Украине насчитывает лишь лишь "пару десятков" военнослужащих США, в задачи которых входит контроль за поставками оружия.

"Министр обороны (США Ллойд) Остин и другие военные руководители хотят расширить миссию контроля и обеспечить присутствие в стране специалистов, которые бы помогали Украине применять критически значимые системы вооружений, включая ПВО и средства борьбы с дронами", — сообщил телеканал.

Неназванные должностные лица уточнили, что речь идёт об отправке "незначительного количества военных США" на Украину.