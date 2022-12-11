Из-за поставок оружия Украине Евросоюз лишился большей части своего собственного арсенала. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились", — сказал Боррель.
Глава евродипломатии отметил, что спецоперация на Украине вскрыла проблемы ЕС в области вооружений и военного потенциала.
Ранее Боррель говорил, что Брюссель намерен во что бы то ни стало продолжать военную поддержку Украины, несмотря на призывы общественности прекратить поставлять Киеву оружия ради прекращения конфликта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.