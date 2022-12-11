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Sky News: глава британского МИД не верит в "подлинность" переговоров РФ и Киева

Мир

В Лондоне не верят, что возможные переговоры Москвы и Киева будут "настоящими". Так считает министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, который полагает, что диалог двух стран не должен быть "имитацией".

Sky News: глава британского МИД не верит в "подлинность" переговоров РФ и Киева

По мнению Клеверли, Россия может использовать переговоры, чтобы дать себе время на усиление.

"Любые переговоры должны быть подлинными, они должны быть значимыми, они не могут быть просто фиговым листком для перевооружения России и дальнейшего набора солдат", — сказал Клеверли в эфире Sky News.

Глава британского МИД убеждён, что условия российско-украинских переговоров должны диктоваться украинцами и лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал неожиданными и разочаровывающими слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей, что Минские договорённости 2014 года на самом деле были "попыткой дать Киеву время, чтобы стать сильнее".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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