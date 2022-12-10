Сенатор Пушков: ЕС и США столкнутся с последствиями своих необдуманных действий

Сенатор Алексей Пушков заявил, что ЕС и США столкнутся с последствиями своих необдуманных действий.

Пушков прокомментировал статью The Hill. Авторы издания Джордан Коэн и Джонатан Эллис Аллен заявили, что отправленное Киеву оружие уже начало всплывать в других странах. По мнению Пушкова, утечку оружия, которое Запад направлял на Украину, остановить уже невозможно.

"Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ* и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана", — написал Пушков.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ