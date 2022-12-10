The Hill сравнил утечку оружия США на Украине с жаркой мяса на гриле

Предотвратить утечку и перепродажу оружия, которое поставляет Запад, с Украины в третьи руки практически невозможно, заявили американские политические аналитики. По их мнению, вооружение, отправленное Киеву раньше, уже распространяется по другим странам.

Как подчеркнули аналитики, мониторить ситуацию, в которой Киев может использовать "габаритное" вооружение США против России и тем самым втянуть Вашингтон в прямой конфликт, очень сложно. А отследить утечки "мелкого", к примеру, стрелкового оружия и вовсе невозможно.

"Предотвратить распространение опасного оружия на Украине — всё равно, что поджарить кусок мяса на гриле. Вы вернёте мышцы и даже большую часть жира, когда снимете его, но часть жира стекает вниз и теряется в огне, — заявили аналитики The Hill. — Проблема в том, что, учитывая огромное количество отправленного оружия и сложность отслеживания стрелкового оружия, будет жир, который исчезнет. В этом случае США следует надеяться, что жир не разожжёт гораздо больший пожар".