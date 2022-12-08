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19Fortyfive: мир скоро ощутит последствия поставок западного оружия Киеву

Мир

Военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive заявил, что мир скоро ощутит последствия поставок западного оружия Киеву.

По мнению Сучиу, из-за крупных и бесконтрольных поставок вооружения Украине сложно отследить, куда оно попадает в действительности. Он заявил, что весь мир убедится в этом после завершения спецоперации (СВО).

Эксперт отметил и неспособность киевских властей контролировать миллионы единиц боеприпасов. По его мнению, после окончания СВО на Украине множество оружия будет продано на чёрном рынке.

Сучиу уверен, что "наследие" СВО на Украине будет преследовать Европу ещё много лет.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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