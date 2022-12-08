Адвокат россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на своего клиента.
Как отметил юрист в беседе с РЕН ТВ, лидер Штатов Джо Байден способен помиловать обвиняемого. По словам Тарасова, процесс произошёл не по конвенции передачи заключённых.
"Это был обмен уже освобожденных граждан", — сказал адвокат.
Ранее омбудсмен России Татьяна Москалькова назвала обмен Грайнер на Бута новогодним подарком. Гражданина РФ чиновница сочла "жертвой американских инсинуаций".
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